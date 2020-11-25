В ООН призвали Иран отменить казнь ученого Джалали

Отмечается, что в октябре 2017 года иранский суд приговорил врача и ученого Джалал к смертной казни по обвинению в шпионаже, которые правозащитники называют надуманым. Джалал жил и работал в Швеции. Его задержали иранские спецслужбы, когда он приехал в Иран на научный семинар. Вердикт суда касательно ученого был обжалован, однако в декабре прошлого года Верховный суд оставил его в силе, несмотря на доказательства того, что его признание вины было получены под пытками.

Эксперты ООН призвали власти Ирана прекратить введение в исполнение смертной казни и принять меры для её отмены.

Добавляется, что в 2017 году рабочая группа ООН установила, что задержание Ахмадрезы Джалали было незаконным и призвала освободить его. В настоящее время содержания под стражей ученый неоднократно нуждался в медицинской помощи, высока вероятность того, что у него лейкемия, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, в Иране суды выносят большое количество смертельных приговоров, в том числе и несовершеннолетним. За год казнили более 280 человек.