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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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3 марта, 21:00 • 109098 просмотра

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В ООН призвали Иран отменить казнь ученого Джалали

В ООН призвали Иран отменить казнь ученого Джалали

Киев  •  УНН

 • 17300 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Эксперты ООН обеспокоены тем, что ирано-шведского ученого Ахмадреза Джалали переведены в одиночную камеру для подготовки его к смертной казни. Об этом сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.

Отмечается, что в октябре 2017 года иранский суд приговорил врача и ученого Джалал к смертной казни по обвинению в шпионаже, которые правозащитники называют надуманым. Джалал жил и работал в Швеции. Его задержали иранские спецслужбы, когда он приехал в Иран на научный семинар. Вердикт суда касательно ученого был обжалован, однако в декабре прошлого года Верховный суд оставил его в силе, несмотря на доказательства того, что его признание вины было получены под пытками.

Эксперты ООН призвали власти Ирана прекратить введение в исполнение смертной казни и принять меры для её отмены.

Добавляется, что в 2017 году рабочая группа ООН установила, что задержание Ахмадрезы Джалали было незаконным и призвала освободить его. В настоящее время содержания под стражей ученый неоднократно нуждался в медицинской помощи, высока вероятность того, что у него лейкемия, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНН, в Иране суды выносят большое количество смертельных приговоров, в том числе и несовершеннолетним. За год казнили более 280 человек.

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