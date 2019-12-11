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В ООН закликали пересідати на "зелений" транспорт для створення робочих місць

В ООН закликали пересідати на "зелений" транспорт для створення робочих місць

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Інвестиції в "зелений" транспорт допомагають створювати робочі місця, а також знизити рівень смертності, переконані у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ООН.

На користь "зеленого" транспорту експерти висувають, зокрема, тезу про те, що транспорт завдає шкоди навколишньому середовищу.

"Транспорт - невід'ємна частина сьогоднішнього життя і складова економіки. Наприклад, в Євросоюзі оборот в транспортній промисловості забезпечує понад 10 відсотків ВВП. Водночас, забруднення повітря, малорухливий спосіб життя і шум завдають істотної шкоди здоров'ю населення, а транспортні завтори призводять до втрати часу і засобів", - повідомляють в ООН.

У ВООЗ пропонують вирішувати ці та інші проблеми шляхом вдосконалення громадського транспорту, а також велосипедів і піших прогулянок.

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Повідомляється, що за підрахунками експертів, популяризація цих методів пересування принесе економічні дивіденди, зокрема дозволить розширити ринок праці. Йдеться про цілу низку робочих місць, пов'язаних з "зеленим" і стійким транспортом, в тому числі створення пішохідних зон, виробництво, продаж і ремонт велосипедів, встановлення вуличного освітлення, виробництво і продаж одягу для велосипедистів і технічне переоснащення.

Також, за підрахунками експертів, якщо жителі деяких міст пересядуть на велосипеди, як це зробили багато хто в Копенгагені - у світі з'явиться до 76,6 тисяч нових робочих місць.

"У столицях пострадянського простору велосипедами користуються приблизно в трьох відсотках поїздок, і у ВООЗ з цифрами на руках закликають збільшити ці показники", - підрахували в ВООЗ.

Також зазначено, що якщо інші міста наслідуватимуть приклад Копенгагена, це допоможе запобігати в середньому до 9,6 тисячі випадків передчасної смерті в рік.

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