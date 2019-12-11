В ООН закликали пересідати на "зелений" транспорт для створення робочих місць
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Інвестиції в "зелений" транспорт допомагають створювати робочі місця, а також знизити рівень смертності, переконані у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Про це повідомляє УНН з посиланням на дані ООН.
На користь "зеленого" транспорту експерти висувають, зокрема, тезу про те, що транспорт завдає шкоди навколишньому середовищу.
"Транспорт - невід'ємна частина сьогоднішнього життя і складова економіки. Наприклад, в Євросоюзі оборот в транспортній промисловості забезпечує понад 10 відсотків ВВП. Водночас, забруднення повітря, малорухливий спосіб життя і шум завдають істотної шкоди здоров'ю населення, а транспортні завтори призводять до втрати часу і засобів", - повідомляють в ООН.
У ВООЗ пропонують вирішувати ці та інші проблеми шляхом вдосконалення громадського транспорту, а також велосипедів і піших прогулянок.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні дозволили встановлювати зелені номери на електрокарах
Повідомляється, що за підрахунками експертів, популяризація цих методів пересування принесе економічні дивіденди, зокрема дозволить розширити ринок праці. Йдеться про цілу низку робочих місць, пов'язаних з "зеленим" і стійким транспортом, в тому числі створення пішохідних зон, виробництво, продаж і ремонт велосипедів, встановлення вуличного освітлення, виробництво і продаж одягу для велосипедистів і технічне переоснащення.
Також, за підрахунками експертів, якщо жителі деяких міст пересядуть на велосипеди, як це зробили багато хто в Копенгагені - у світі з'явиться до 76,6 тисяч нових робочих місць.
"У столицях пострадянського простору велосипедами користуються приблизно в трьох відсотках поїздок, і у ВООЗ з цифрами на руках закликають збільшити ці показники", - підрахували в ВООЗ.
Також зазначено, що якщо інші міста наслідуватимуть приклад Копенгагена, це допоможе запобігати в середньому до 9,6 тисячі випадків передчасної смерті в рік.