В Омеляна почули колектив: директора "Украероруху" готуються звільнити (документ)
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністерство інфраструктури України готується звільнити директора ДП “Украерорух” Дмитра Бабейчука, як того вже понад півроку вимагає колектив підприємства. Про це, зокрема, свідчить подання державного секретаря МІУ Андрія Галущака, передає УНН.
Так, Галущак звернувся до губернатора Київської області Олександра Горгана з проханням погодити звільнення Бабейчука з посади директора ДП “Украерорух”. Таку процедуру передбачає чинне законодавство України.
Після отримання відповідного погодження наказ про звільнення Бабейчука має бути підписано.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міжнародні авіаперевізники заявили про фінансовий безлад в “Украерорусі”
Нагадаємо, звільнення Бабейчука з посади директора “Украероруху” вимагає колектив ДП. Відповідне рішення вже двічі було прийнято під час конференцій трудового колективу.
На підприємстві переконані, що особи, які можуть бути причетними до корупційних скандалів та кримінальних проваджень, не повинні очолювати стратегічні державні підприємства.
Також, нагадаємо, що з причин невиконання МІУ вимог колективу співробітники “Украероруху” напередодні розпочали процедуру трудового спору (конфлікту).