В окупованому Криму зафіксоване значне зменшення рослинності – МінТОТ

"Дані космічного знімання свідчать про значне погіршення стану унікального рослинного світу Кримського півострова. Недбале ставлення окупаційної влади Російської Федерації до унікального природного середовища у північній, центральній та східній частинах Автономної Республіки Крим може призвести до масового вимирання рослинного і тваринного світу, ерозії ґрунту, пожеж в екосистемах та екологічної катастрофи на півострові", - йдеться у повідомленні.



За даними дистанційного зондування встановлено, що впродовж двох років індекс NDVI (нормалізований відносний індекс рослинності), який застосовується для кількісної оцінки рослинного покриву, в деяких частинах АР Крим знизився до найнижчої позначки 0,3. Загалом у червні 2018 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2016 р., зниження значення загального індексу NDVI по території АР Крим, склало – 23%.



Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією, у взаємодії із морською охороною Держприкордонслужби блокували масштабний незаконний вилов риби в акваторії Азовського моря.



