В окупованому Криму зафіксоване значне зменшення рослинності – МінТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. В тимчасово окупованому Криму зафіксоване значне зменшення рослинності. Про це повідомляє Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньопереміщених осіб, передає УНН.
"Дані космічного знімання свідчать про значне погіршення стану унікального рослинного світу Кримського півострова. Недбале ставлення окупаційної влади Російської Федерації до унікального природного середовища у північній, центральній та східній частинах Автономної Республіки Крим може призвести до масового вимирання рослинного і тваринного світу, ерозії ґрунту, пожеж в екосистемах та екологічної катастрофи на півострові", - йдеться у повідомленні.
За даними дистанційного зондування встановлено, що впродовж двох років індекс NDVI (нормалізований відносний індекс рослинності), який застосовується для кількісної оцінки рослинного покриву, в деяких частинах АР Крим знизився до найнижчої позначки 0,3. Загалом у червні 2018 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2016 р., зниження значення загального індексу NDVI по території АР Крим, склало – 23%.
Нагадаємо, співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією, у взаємодії із морською охороною Держприкордонслужби блокували масштабний незаконний вилов риби в акваторії Азовського моря.