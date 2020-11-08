В окупованому Криму за добу зафіксували близько 170 випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. На території тимчасово окупованого Криму за минулу добу, 7 листопада, зареєстрували 168 випадків коронавірусної інфекції, у тому числі 34 випадки із безсимптомним перебігом захворювання. Про це повідомив так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов, передає УНН із посиланням на "Крим.Реалії".
"Із загальної кількості захворілих 101 виявлено при зверненні за медичною допомогою, 66 - серед контактних за раніше зареєстрованими випадками, 1 випадок завезено з-за кордону", - повідомив Аксьонов.
Відзначається, що дані російської влади Криму і Севастополя про захворюваність на коронавірусну хворобу не підтверджені міжнародними організаціями та іншими незалежними джерелами.
Правозахисники стверджують, що ця статистика суттєво занижена, оскільки не відображає багатьох важливих факторів, включаючи інфікування серед російських військових і спецслужб.
Як повідомляв УНН, Меджліс кримськотатарського народу закликав спостерігачів ОБСЄ і ООН відвідати тимчасово окуповану РФ територію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя через катастрофічну епідеміологічну ситуацію, викликану поширенням пандемії коронавірусу.