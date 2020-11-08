В оккупированном Крыму за сутки зафиксировали около 170 случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. На территории временно оккупированного Крыма за минувшие сутки, 7 ноября, зарегистрировали 168 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 34 случая с бессимптомным течением заболевания. Об этом сообщил так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов, передает УНН со ссылкой на "Крым.Реалии".
"Из общего количества заболевших 101 выявлен при обращении за медицинской помощью, 66 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 случай завозной из-за рубежа", – сообщил Аксенов.
Отмечается, что данные российских властей Крыма и Севастополя о заболеваемости коронавирусной болезнью не подтверждены международными организациями и другими независимыми источниками.
Правозащитники утверждают, что эта статистика существенно занижена, поскольку не отражает многих важных факторов, включая инфицирование в рядах российских военных и спецслужб.
Как сообщал УНН, Меджлис крымскотатарского народа призвал наблюдателей ОБСЕ и ООН посетить временно оккупированную РФ территорию Автономной Республики Крым и города Севастополя из-за катастрофической эпидемиологической ситуации, вызванной распространением пандемии коронавируса.