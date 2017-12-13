В окупованому Криму суд відмовив активісту Балуху у медичному обстеженні
Київ • УНН
КИЇВ. 13 грудня. УНН. В окупованому Росією Криму Роздольненський райсуд відмовив українському активісту Володимиру Балуху, який перебуває під домашнім арештом, у клопотанні на отримання лікарняного направлення для медобстеження в Сімферополі і Феодосії, передає УНН з посиланням на “Радіо Свобода”.
Повідомляється, що В.Балух скаржиться на гайморит і біль в області паху і спини.
У своєму клопотанні активіст повідомив, що в місцевій (районній — ред.) лікарні йому не можуть надати кваліфіковану допомогу.
“Йому досі не встановлено діагноз і не проведено повне медобстеження. Як мені пояснив мій підзахисний, востаннє, коли він відвідував місцеву лікарню, йому фактично відмовили в медичній допомозі. Ми вважаємо, що потрібно взяти направлення й вирушити до іншої лікарні”, — сказала його адвокат Ольга Дінзе.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, 1 грудня у окупованому РФ Криму активіста Балуха відпустили під домашній арешт.