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В оккупированном Крыму суд отказал активисту Балуху в медицинском обследовании

Киев  •  УНН

 • 13002 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. В оккупированном Россией Крыму Раздольненский райсуд отказал украинскому активисту Владимиру Балуху, который находится под домашним арестом, в ходатайстве на получение больничного направления для медобследования в Симферополе и Феодосии, передает УНН со ссылкой на “Радио Свобода”.

Сообщается, что В.Балух жалуется на гайморит и боль в области паха и спины.

В своем ходатайстве активист сообщил, что в местной (районной — ред.) больнице ему не могут оказать квалифицированную помощь.

“Ему до сих пор не установлено диагноз и не проведено полное медобследование. Как мне объяснил мой подзащитный, раз, когда он посещал местную больницу, ему фактически отказали в медицинской помощи. Мы считаем, что нужно взять направление и отправиться в другую больницу”, — сказала его адвокат Ольга Динзе.

Напомним, как сообщал УНН, 1 декабря в оккупированном РФ Крыму активиста Балуха отпустили под домашний арест.

Украинские Национальные Новости

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