В оккупированном Крыму суд отказал активисту Балуху в медицинском обследовании

Сообщается, что В.Балух жалуется на гайморит и боль в области паха и спины.

В своем ходатайстве активист сообщил, что в местной (районной — ред.) больнице ему не могут оказать квалифицированную помощь.

“Ему до сих пор не установлено диагноз и не проведено полное медобследование. Как мне объяснил мой подзащитный, раз, когда он посещал местную больницу, ему фактически отказали в медицинской помощи. Мы считаем, что нужно взять направление и отправиться в другую больницу”, — сказала его адвокат Ольга Динзе.

Напомним, как сообщал УНН, 1 декабря в оккупированном РФ Крыму активиста Балуха отпустили под домашний арест.