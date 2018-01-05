В окупованому Криму пройшли чергові обшуки
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. В окупованому Сімферополі пройшли чергові обшуки у кримських татар. Про це повідомляє "Кримська солідарність" в Facebook, передає УНН.
"У Сімферополі (район Лесі Українки) за двома адресами проходять обшуки. На вулиці Садибна (Марковича), 34 і вулиці Туристів, 49. Обидва домоволодіння належать рідним сестрам: Кантемирова Хатідже Алімівна і Базірова Зера Алімівна", - сказано в повідомленні.
Повідомляється, що обшук почався близько 6 години ранку і на цей момент вже завершений.
Нагадаємо, 26 грудня в окупованому Криму пройшли обшуки у жителів Сімферополя на вул.Дарвіна і вул. Хайри Емір-Заде, 33.