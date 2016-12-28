В окупованому Криму призначили нового прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Сьогодні в окупованому Криму “державна рада” погодила подання генерального прокурора РФ про призначення колишнього першого заступника прокурора Москви Олега Камшилова на посаду “прокурора Криму”, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Як зазначається, кандидатуру О.Камшилова представив "депутатам" заступник генерального прокурора РФ Леонід Коржинек.
За його словами, О.Камшилов “має великий досвід роботи і за своїми професійними якостями зможе організувати діяльність прокуратури Республіки Крим”.
О.Камшилов повідомив, що свою роботу на цій посаді вбачає в контролі за використанням коштів, які надходять до Криму з федерального бюджету, в створенні умов для ведення бізнесу та здорової конкуренції. Він також висловився за взаємодію прокуратури з органами кримської влади.
За погодження його кандидатури на посаду прокурора проголосували 62 з 62 депутатів, присутніх на сесії.
Зазначається, що О.Камшилов був першим заступником Омського міської прокурора, першим заступником прокурора Красноярського краю, з 24 листопада 2015 року — першим заступником прокурора міста Москви.
Як повідомляв УНН, 26 вересня “прокурор” окупованого Криму Наталія Поклонська написала заяву про звільнення із займаної посади у зв’язку з обранням до Державної думи.
Зазначимо, Н.Поклонська обрана депутатом Державної думи РФ за списками “Єдиної Росії”.