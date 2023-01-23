В окупованому Криму епідпоріг захворюваності на грип та ГРВІ перевищений на 63%

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«Останнього звітного тижня (3-ій тиждень 2023 року) у Криму захворіли на ГРВІ 10 342 людини, показник на 10 тисяч населення – 54,3. У порівнянні з попереднім тижнем відсоток захворювання виріс на 9,6%. Епідпоріг перевищений на 62,8%», - зазначено у повдіомленні.

Деталі

23 січня у Криму зафіксували перевищення рівня захворюваності на грип та ГРВІ на 62,8%. Відповідно, у Севастополі, за даними російського відомства, за минулий тижнь на ГРВІ захворіли 3220 людей, а показник на 10 тисяч населення становив 63,1. Епідемічний поріг перевищений на 29,4%. Раніше у Севастополі була зафіксована смерть від свинячого грипу.