В оккупированном Крыму эпидпорог заболеваемости гриппом и ОРВИ превышен на 63%

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«На последней отчетной неделе (3-я неделя 2023 года) в Крыму заболели ОРВИ 10 342 человека, показатель на 10 тысяч населения – 54,3. По сравнению с предыдущей неделей процент заболевания вырос на 9,6%. Эпидпорог превышен на 62,8%», - указано в сообщении.

Детали

23 января в Крыму зафиксировали превышение уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 62,8%. Соответственно, в Севастополе, по данным российского ведомства, за прошедшую неделю ОРВИ заболели 3220 человек, а показатель на 10 тысяч населения составил 63,1. Эпидемический порог превышен на 29,4%. Ранее в Севастополе была зафиксирована смерть от свиного гриппа.