В окупованій Феодосії анонсували проведення фестивалю "добра та миру"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. В окупованій Феодосії 15 і 16 березня відзначать міжнародний фестиваль “Земля добра та миру”. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.
Як повідомила прес-служба підконтрольної Росії адміністрації міста, в рамках фестивалю в місті відбудуться виступи місцевих колективів та іноземних гостей.
Планується виступ російського “святкового дзвонаря” Вадима Мортового, кримськотатарських колективів “Есмам” і “Кара-Даг”, феодосійської групи “Абордаж” і оркестру Національної гвардії Росії.
Також у Феодосії анонсували виступ оркестру волинок із міста Крайсчерч (Нова Зеландія) і групи історичного шоу прапороносців із Італії.
Як повідомляв УНН, Путін заявив, що повернення Криму Україні неможливе за жодних обставин.