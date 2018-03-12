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В окупованій Феодосії анонсували проведення фестивалю "добра та миру"

В окупованій Феодосії анонсували проведення фестивалю "добра та миру"

Київ • УНН

 • 9100 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. В окупованій Феодосії 15 і 16 березня відзначать міжнародний фестиваль “Земля добра та миру”. Про це повідомляє УНН з посиланням на “Крим.Реалії”.

Як повідомила прес-служба підконтрольної Росії адміністрації міста, в рамках фестивалю в місті відбудуться виступи місцевих колективів та іноземних гостей.

Планується виступ російського “святкового дзвонаря” Вадима Мортового, кримськотатарських колективів “Есмам” і “Кара-Даг”, феодосійської групи “Абордаж” і оркестру Національної гвардії Росії.

Також у Феодосії анонсували виступ оркестру волинок із міста Крайсчерч (Нова Зеландія) і групи історичного шоу прапороносців із Італії.

Як повідомляв УНН, Путін заявив, що повернення Криму Україні неможливе за жодних обставин.

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