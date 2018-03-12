В оккупированной Феодосии анонсировали проведение фестиваля "добра и мира"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. В оккупированной Феодосии 15 и 16 марта отметят международный фестиваль “Земля добра и мира”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Крым.Реалии”.
Как сообщила пресс-служба подконтрольной России администрации города, в рамках фестиваля в городе пройдут выступления местных коллективов и иностранных гостей.
Планируется выступление российского “праздничного звонаря” Вадима Мортового, крымскотатарских коллективов “Есмам” и “Кара-Даг”, феодосийской группы “Абордаж” и оркестра Национальной гвардии России.
Также в Феодосии анонсировали выступление оркестра волынок из города Крайсчерч (Новая Зеландия) и группы исторического шоу знаменосцев с Италии.
Как сообщал УНН, Путин заявил, что возвращение Крыма Украине невозможно ни при каких обстоятельствах.