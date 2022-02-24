В Офісі Президента повідомили, які території України зазнали удару
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Основні ворожі удари по українській території були нанесені о 5:00 ранку, 24 лютого, повідомив радник голови Офісу Президента Олексій Арестович під час брифінгу, додавши, що внаслідок обстрілів українська сторона зазнала незначних втрат, передає кореспондент УНН.
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“Основні удари були нанесені о 05:00 ранку по військовій інфраструктурі, аеродромах, складах ресурсів і центрах військового управління. За нашими попередніми даними, оскільки дані уточнюються - перший удар провалився. Тобто втрати є, але вони незначні і не знизили боєздатність оборонної сили України та інших бойових структур”, - наголосив Арестович.
Які міста зазнали удару
Арестович повідомив, що удару зазнали міста:
Івано-Франківськ, Хмельницький, Чернігів, Харків, Київ, Одеса, Миколаїв, Херсон, Краматорськ і міста по лінії зони ООС.
Чи є наземне просування
Арестович наголосив, що за попередніми даними, незначне вклинення противника на відстані до 5 км спостерігається на півночі в Харківської області, Чернігівській - ближче до Сум, і дані, які потребують перевірки - можливо, на Волинському напрямку, але там, за інформацією - це просування було відбито.
Додамо
На всій території України ввели воєнний стан.
У низці міст України орієнтовно з 5 ранку було чутно вибухи.