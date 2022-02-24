В Офисе Президента сообщили, какие территории Украины подверглись удару
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Основные вражеские удары по украинской территории были нанесены в 5:00 утра, 24 февраля, сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович во время брифинга, добавив, что в результате обстрелов украинская сторона понесла незначительные потери, передает корреспондент УНН.
Цитата:
“Основные удары были нанесены в 05:00 утра по военной инфраструктуре, аэродромах, складах ресурсов и центрах военного управления. По нашим предварительным данным, поскольку данные уточняются - первый удар провалился. То есть потери есть, но они незначительные и не снизили боеспособность оборонной силы Украины и других боевых структур”, - подчеркнул Арестович.
Какие города подверглись удару
Арестович сообщил, что удару подверглись города:
Ивано-Франковск, Хмельницкий, Чернигов, Харьков, Киев, Одесса, Николаев, Херсон, Краматорск и города по линии зоны ООС.
Есть ли наземное продвижение
Арестович отметил, что по предварительным данным, незначительное вклинение противника на расстоянии до 5 км наблюдается на севере в Харьковской области, Черниговской - ближе к Суммам, и данные, которые требуют проверки - возможно, на Волынском направлении, но там, по информации - это продвижение было отбито.
Добавим
На всей территории Украины ввели военное положение.
В ряде городов Украины ориентировочно с 5 утра были слышны взрывы.