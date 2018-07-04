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В офісі омбудсмена заявили, що Клиха у Росії лікують невідомими препаратами

В офісі омбудсмена заявили, що Клиха у Росії лікують невідомими препаратами

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 липня. УНН. Українського політв’язня в Росії Станіслава Клиха лікують невідомими препаратами. Про це йдеться у повідомленні уповноваженого Верховної Ради України з питань прав людини, передає УНН.

Зазначено, що до офісу російського омбудсмена були направлені кілька листів щодо сприяння проведенню незалежного медичного обстеження Станіслава Клиха. Відповіді на ці листи не отримані.

"Крім того, стало відомо, що Клиха повторно помістили до Обласної психіатричної тюремної лікарні у м. Магніторгорську. Згідно наявної інформації, ув’язнений жодного разу не надавав дозвіл на госпіталізацію й до нього застосовується примусове лікування невідомими препаратами", - йдеться у повідомленні.

Росію закликали повідомити про підстави переведення Клиха у вказану медичну установу з наданням відповідних документів.

Нагадаємо, ув’язнений в Росії українець Станіслав Клих перебуває в психіатричній тюремній лікарні в Магнітогорську.

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