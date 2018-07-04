В офисе омбудсмена заявили, что Клыха в России лечат неизвестными препаратами
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Украинского политзаключенного в России Станислава Клыха лечат неизвестными препаратами. Об этом говорится в сообщении уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, передает УНН.
Отмечено, что в офис российского омбудсмена были направлены несколько писем по содействию проведения независимого медицинского обследования Станислава Клыха. Ответы на эти письма не получены.
"Кроме того, стало известно, что Клыха повторно поместили в областную психиатрическую тюремную больницу в г. Магниторгорске. Согласно имеющейся информации, заключенный ни разу не давал разрешение на госпитализацию и к нему применяется принудительное лечение неизвестными препаратами", - говорится в сообщении.
Россию призвали сообщить об основаниях перевода Клыха в указанное медицинское учреждение с предоставлением соответствующих документов.
Напомним, заключенный в России украинец Станислав Клых находится в психиатрической тюремной больнице в Магнитогорске.