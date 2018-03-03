В офісі Омбудсмена нарахували 112 затриманих під час сутичок під ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Внаслідок сьогоднішніх сутичок активістів з правоохоронцями під будівлею Верховної Ради у Києві затримано і доставлено до столичних райуправлінь поліції 112 чоловік. Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник секретаріату Уповноваженого ВР з прав людини Богдан Крикливенко, передає УНН.
"Щодо ситуації на вул. Грушевського, 71 особу затримано та доставлено до Печерського ВП. 41 особу затримано та доставлено до Шевченківського ВП. 5 мешканців табору та 4 співробітника правоохоронних органів госпіталізовано", - написав Б.Крикливенко.
За його словами, біля ВР проходить демонтаж та прибирання табору. У секретаріаті Уповноваженого заявили, що відстежують ситуацію.
Нагадаємо, зранку 3 березня під будівлею українського парламенту почалися сутички між протестувальниками та правоохоронцями, коли останні прийшли зносити наметове містечко. Постраждали четверо поліцейських, затримали більше 100 осіб.
Поліція відкрила провадження через ранкові події під ВР - за ст. 345 ККУ.
Під ВР правоохоронці знайшли "коктейлі Молотова", п'ять димових мін і дев'ять гранат.