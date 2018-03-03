В офисе Омбудсмена насчитали 112 задержанных во время столкновений под ВР

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 58798 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 70605 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 73531 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 105943 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 99853 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104298 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Киев  •  УНН

 • 8375 просмотра

КИЕВ. 3 марта. УНН. Вследствие сегодняшних столкновений активистов с правоохранителями под зданием Верховной Рады в Киеве задержаны и доставлены в столичные райуправления полиции 112 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель секретариата Уполномоченного по правам человека Богдан Крикливенко, передает УНН.

"Относительно ситуации на ул. Грушевского, 71 человек задержан и доставлен в Печерское ОП. 41 человек задержан и доставлен в Шевченковское ОП. 5 жителей лагеря и 4 сотрудника правоохранительных органов госпитализированы", - написал Б.Крикливенко.

По его словам, возле ВР проходит демонтаж и уборка лагеря. В секретариате Уполномоченного заявили, что отслеживают ситуацию.

Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Пострадали четверо полицейских, задержали более 100 человек.

Полиция открыла производство из-за утренних событий под ВР - по ст. 345 УКУ.

Под ВР правоохранители нашли "коктейли Молотова", пять дымовых мин и девять гранат.

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