В офисе Омбудсмена насчитали 112 задержанных во время столкновений под ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Вследствие сегодняшних столкновений активистов с правоохранителями под зданием Верховной Рады в Киеве задержаны и доставлены в столичные райуправления полиции 112 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель секретариата Уполномоченного по правам человека Богдан Крикливенко, передает УНН.
"Относительно ситуации на ул. Грушевского, 71 человек задержан и доставлен в Печерское ОП. 41 человек задержан и доставлен в Шевченковское ОП. 5 жителей лагеря и 4 сотрудника правоохранительных органов госпитализированы", - написал Б.Крикливенко.
По его словам, возле ВР проходит демонтаж и уборка лагеря. В секретариате Уполномоченного заявили, что отслеживают ситуацию.
Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Пострадали четверо полицейских, задержали более 100 человек.
Полиция открыла производство из-за утренних событий под ВР - по ст. 345 УКУ.
Под ВР правоохранители нашли "коктейли Молотова", пять дымовых мин и девять гранат.