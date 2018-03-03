В офисе Омбудсмена насчитали 112 задержанных во время столкновений под ВР

"Относительно ситуации на ул. Грушевского, 71 человек задержан и доставлен в Печерское ОП. 41 человек задержан и доставлен в Шевченковское ОП. 5 жителей лагеря и 4 сотрудника правоохранительных органов госпитализированы", - написал Б.Крикливенко.

По его словам, возле ВР проходит демонтаж и уборка лагеря. В секретариате Уполномоченного заявили, что отслеживают ситуацию.

Напомним, утром 3 марта под зданием украинского парламента начались столкновения между протестующими и правоохранителями, когда последние пришли сносить палаточный городок. Пострадали четверо полицейских, задержали более 100 человек.

Полиция открыла производство из-за утренних событий под ВР - по ст. 345 УКУ.

Под ВР правоохранители нашли "коктейли Молотова", пять дымовых мин и девять гранат.



