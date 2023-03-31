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В офісі Макрона застерегли Китай від військової підтримки росії

В офісі Макрона застерегли Китай від військової підтримки росії

Київ • УНН

 • 306590 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон наступного тижня попередить китайського колегу Сі Цзіньпіна, що військова підтримка росії у її війні з Україною матиме катастрофічні наслідки, заявили у канцелярії французького лідера, передає УНН з посиланням на AFP.

Цитата

"Якщо Китай прийме це катастрофічне рішення, це серйозно стратегічно вплине на конфлікт", — заявив журналістам радник Макрона, який попросив не називати його імені, перед візитом президента до Китаю наступного тижня.

"Ми хочемо уникнути гіршого, і тому нам потрібно взаємодіяти з ними (китайцями) і представити нашу позицію", — сказав чиновник, додавши, що Франція хоче визначити "середньостроковий шлях припинення конфлікту".

Цей діалог був тим важливішим, оскільки "Китай — єдина країна у світі, здатна вплинути на конфлікт у тому чи іншому напрямку", додав чиновник.

Французький чиновник назвав Китай "змінником правил гри" у конфлікті.

Візит Макрона до Китаю розпочнеться в середу разом із президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Додамо

Китай ніколи публічно не підтримував вторгнення росії в Україну, але ніколи не критикував Москву.

Західні держави побоюються, що Москва прагне заохочувати китайське військове співробітництво, щоб перемогти у війні, хоча Китай не робив такої публічної пропозиції Москві.

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