В одній зі шкіл Дніпра відкрили сенсорну кімнату для дітей з аутизмом
Київ • УНН
ДНІПРО-КИЇВ. 3 лютого. УНН. У Дніпровському навчально-виховному комплексі № 28 сенсорну кімнату для дітей з аутизмом. Про це кореспонденту УНН повідомили в міськраді.
Так званий ресурсний кабінет не схожий на інші шкільні класи. В ньому все обладнано для того, щоб особливі учні могли отримати психологічне розвантаження просто під час шкільних занять.
Наразі НВК № 28 — єдиний у Дніпрі навчальний заклад, де створені та повноцінно функціонують ресурсні або, як їх ще називають, сенсорні кімнати для дітей з аутизмом. Час, проведений тут, допоможе поліпшити емоційний стан дитини, знизити її тривожність, агресію та нервове збудження, а також сприятиме у вивченні шкільної програми.
У новій сенсорній кімнаті встановлено мультимедійний комплекс: є ноутбук, екран, проектор, телевізор, принтер і сканер. На придбання техніки з міського бюджету виділили близько 100 тис. грн. Кабінет поділений на кілька умовних зон. Є обладнане робоче місце психолога, територія групової терапії для дітей з особливими потребами, куточок для індивідуальної роботи та сенсорного розвантаження, де різні стимулятори позитивно впливають на органи зору, слуху та інші рецептори у дитини.
Надзвичайно важливим є й навколишній інтер’єр, кольори та меблі: все має бути комфортним та приємним для сприйняття. З дітьми працюють спеціальні педагоги — тьютори (наставники).
Наразі у цій школі навчаються 10 дітей з діагнозом “аутизм”, а в наступному році школа очікує ще на 4 особливих учні.
Нагадаємо, в квітні 2016 року перший благодійний футбольний матч "Парламентський кубок" між журналістами та депутатами Верховної Ради на честь Всесвітнього дня інформування про аутизм відбувся в Києві на стадіоні імені Баннікова.