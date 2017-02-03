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В одной из школ Днепра открыли сенсорную комнату для детей с аутизмом

Киев • УНН

 • 9433 просмотра

ДНЕПР-КИЕВ. 3 февраля. УНН. В Днепровском учебно-воспитательном комплексе № 28 открыли сенсорную комнату для детей с аутизмом. Об этом корреспонденту УНН  сообщили в горсовете.

В одной из школ Днепра открыли сенсорную комнату для детей с аутизмом

Так называемый ресурсный кабинет не похож на другие школьные классы. В нем все оборудовано для того, чтобы особые ученики могли получить психологическую разгрузку прямо во время школьных занятий.

Сейчас УВК № 28 - единственное в Днепре учебное заведение, где созданы и полноценно функционируют ресурсные или, как их еще называют, сенсорные комнаты для детей с аутизмом. Время, проведенное здесь, поможет улучшить эмоциональное состояние ребенка, снизить его тревожность, агрессию и нервное возбуждение, а также будет способствовать в изучении школьной программы.

В новой сенсорной комнате установлен мультимедийный комплекс: есть ноутбук, экран, проектор, телевизор, принтер и сканер. На приобретение техники из городского бюджета было выделено около 100 тыс. грн. Кабинет поделен на несколько условных зон. Есть оборудованное рабочее место психолога, территория групповой терапии для детей с особыми потребностями, уголок для индивидуальной работы и сенсорной разгрузки, где различные стимуляторы положительно влияют на органы зрения, слуха и другие рецепторы у ребенка.

Очень важен и окружающий интерьер, цвета и мебель: все должно быть комфортным и приятным для восприятия. С детьми работают специальные педагоги - тьюторы (наставники).

Сейчас в этой школе учатся 10 детей с диагнозом "аутизм", а в следующем году школа ожидает еще   4 особых учеников.

Напомним, в апреле 2016 года первый благотворительный футбольный матч "Парламентский кубок" между журналистами и депутатами Верховной Рады в честь Всемирного дня информирования об аутизме состоялся в Киеве на стадионе имени Банникова .

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