В Одеській поліції спростували інформацію про спробу захопити військову частину

"Взагалі не було цього факту (захоплення частини території військової частини – ред.). Він не підтверджується. Я його заперечую повністю. Єдине, що проводилися будівельні роботи за межами військової частини, за парканом. На території військової частини ніякі особи несанкціоновано не здійснювали доступ і взагалі не було ніякого протистояння", - наголосив Форостяк.

Він розповів, що чергова частина Головного управління Нацполіції в Одеській області отримала повідомлення стосовно нібито захоплення частини території військової частини.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група та представники поліцї, де було з’ясовано, що будівельні роботи відбуваються на прилеглій до військової частини території, яка за межами частини.

При цьому, запевнив радник керівника поліції Одещини, у забудовника є всі необхідні документи від місцевої влади.

"Обстеживши камери спостереження, вивчивши матеріали і покази свідків з’ясовано, що це не "тітушки" чи якісь невстановлені особи в балаклавах, а звичайні працівники, будівельники, які облаштували свій паркан за допомогою техніки. Тобто, звичайний будівельний процес, без усякого насильства, без усяких людей спортивної статури чи так званих тітушок", - зазначив він.

Як повідомляв УНН, невідомі особи в балаклавах намагалися здійснити спробу рейдерського захоплення частини військового об’єкта, а саме частини аеродрому в Одесі, що є на сьогодні власністю Міністерства оборони України.