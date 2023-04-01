В Одеській області будуть контрольовано знищені арснаряди
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. В Одеській області фахівці ДСНС проведуть контрольовані вилучення та знищення боєприпасів. Про це повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у Telegram, передає УНН.
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“Одещина. Напередодні в регіоні виявлено чергові „подарунки“ часів Другої світової війни”, — написав Братчук.
Деталі
Зокрема, у Болградському районі (м. Арциз) виявлено ручну гранату Ф-1, в Одеському районі (Фонтанська територіальна громада, с. Ліски) артснаряд калібру 152 мм, у Роздільнянському районі (с. Кучурган) 16 артснарядів: калібру 76 мм — 3, калібру 55 мм — 8, калібру 45 мм — 5.
Контрольовані вилучення та знищення боєприпасів проведуть фахівці ДСНС.
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“Про усі подібні знахідки повідомляйте рятувальників (тел. 101) або Національну поліцію (тел. 102)”, — додав речник Одеської ОВА.