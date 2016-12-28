В одеських школах за день до канікул призупинили навчальний процес
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 28 грудня. УНН. В школах Одеси з 28 грудня офіційно оголошено карантин, який триватиме один день до початку канікул. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Одеської міської ради.
Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Одеської міської ради відповідно до пропозицій Держпродспоживслужби посилила протиепідемічний режим в місцях масового перебування людей, а саме: аеропорт, вокзал, автовокзали, дитячі дошкільні установи, школи, підприємства, установи культури і освіти та торгівлі незалежно від форми власності. Вологе прибирання приміщень проводиться із застосуванням дезінфікуючих засобів, повинно бути забезпечено регулярне провітрювання, кварцування.
У школах міста призупинено навчальний процес. У дитячих садах також посилять заходи щодо попередження росту захворюваності, а ось закривати будуть окремі групи і заклади при перевищенні епідпорогу.
Директор департаменту освіти і науки Олена Буйневич розповіла, що поки карантин торкнеться тільки одного навчального дня, проте до кінця канікул (15 січня) фахівці проаналізують рівень захворюваності і вирішуватимуть, чи є необхідність у продовженні канікул, як це було на початку 2016 року.
“В більшості установ з четверга канікули, навчальні плани і програми за перший семестр виконані і відпрацьовувати пропущений день не потрібно. У дошкільних установах буде обмежено перебування сторонніх, посилено контроль за станом здоров’я вихованців”, — зазначила О.Буйневич.