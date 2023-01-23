В Одесі знайшли тіло загиблого чоловіка: ЗМІ повідомляють про ексвласника “7-го кілометра”
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. На Трасі здоров’я, що в Одесі, знайшли тіло загиблого чоловіка 1981 року народження. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про колишнього власника ринку “7-го кілометра”, Віктора Добрянського-молодшого, який перебуває в розшуку з літа 2022 року, передає УНН.
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“Знайшли тіло загиблого чоловіка 1981 року народження на Трасі здоров’я. Наразі триває судово-медична експертиза. Ознак насильницької смерті немає. Відкрито провадження за ст.15 Кримінального Кодексу (замах на злочин – ред.)”, – повідомили журналісту УНН в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.
Деталі
За даними місцевих ЗМІ, загиблим виявився онук засновника промтоварного ринку “Сьомий кілометр” Віктор Добрянський-молодший, який нещодавно претендував на це підприємство.
Повідомляється, що напередодні бізнесмен відпочивав у сауні на пляжі, звідки пішов в одній спідній білизні.
Доповнення
Віктор Добрянський перебуває у розшуку з літа 2022 року.
Служба безпеки України звинувачує його у легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (ст.209 ч.3 КК України).