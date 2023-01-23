В Одессе нашли тело погибшего мужчины: СМИ сообщают об экс-владельце "7-го километра"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. На Трассе здоровья, что в Одессе, нашли тело погибшего мужчины 1981 года рождения. По данным местных СМИ, речь идет о бывшем владельце рынка “7-го километра”, Викторе Добрянском-младшем, который находится в розыске с лета 2022 года, передает УНН.
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“Найдено тело погибшего мужчины 1981 года рождения на Трассе здоровья. В настоящее время проводится судебно-медицинская экспертиза. Признаков насильственной смерти нет. Открыто производство по ст.15 Уголовного Кодекса (покушение на преступление – ред.)”, – сообщили журналисту УНН в Главном управлении Национальной полиции Одесской области.
Детали
По данным местных СМИ, погибшим оказался внук основателя промтоварного рынка “Седьмой километр” Виктор Добрянский-младший, который недавно претендовал на это предприятие.
Сообщается, что накануне бизнесмен отдыхал в сауне на пляже, откуда ушел в одном нижнем белье.
Дополнение
Виктор Добрянский находится в розыске с лета 2022 года.
Служба безопасности Украины обвиняет его в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем (ст.209 ч.3 УК Украины).