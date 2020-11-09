В Одесі жінка викрала машину таксі і потрапила в ДТП

"В Одесі поліцейські затримали жінку, яка заволоділа автомобілем таксі та скоїла на ньому ДТП. Повертаючись додому з нічного закладу, 36-річна пасажирка почала конфліктувати з водієм таксі, а коли той спробував її висадити, - заблокувала двері, сіла за кермо та поїхала геть. Рухаючись центром міста, правопорушниця не впоралась із керуванням та допустила зіткнення з припаркованою на узбіччі іномаркою. В результаті автопригоди ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що жінку поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їй інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом, що передбачене ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України. Правова кваліфікація усім діям фігурантки буде дана в ході слідства.

Нагадаємо, у Києві за вихідні сталося 166 дорожньо-транспортних пригод.