В Одесі жінка викрала машину таксі і потрапила в ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. В Одесі затримали жінку, яка вночі заволоділа автомобілем служби таксі і скоїла на ньому ДТП. В результаті автопригоди ніхто не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу поліції Одеської області.
"В Одесі поліцейські затримали жінку, яка заволоділа автомобілем таксі та скоїла на ньому ДТП. Повертаючись додому з нічного закладу, 36-річна пасажирка почала конфліктувати з водієм таксі, а коли той спробував її висадити, - заблокувала двері, сіла за кермо та поїхала геть. Рухаючись центром міста, правопорушниця не впоралась із керуванням та допустила зіткнення з припаркованою на узбіччі іномаркою. В результаті автопригоди ніхто не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що жінку поліцейські затримали в порядку ст. 208 КПК України. Наразі їй інкримінують незаконне заволодіння транспортним засобом, що передбачене ч.1 ст.289 Кримінального кодексу України. Правова кваліфікація усім діям фігурантки буде дана в ході слідства.
Нагадаємо, у Києві за вихідні сталося 166 дорожньо-транспортних пригод.