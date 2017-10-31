В Одесі здійснив екстренну посадку літак, що прямував з Росії в Туреччину

"На міжнародному авіарейсі турецької авіакомпанії, що прямував з Домодєдово (Москва) до Туреччини виникла нештатна ситуація: один з пасажирів поскаржився на стан здоров'я, а саме: на розлад шлунку, та довгий час знаходився в приміщені туалету. Екіпаж з огляду на підозрілі дії пасажира, провів детальний огляд туалетної кабіни та виявив у приміщенні сховану підозрілу сумку. Знахідка змусила екіпаж вдатись до рішення здійснити екстрену посадку на найближчому аеродромі, ним виявився Міжнародний аеропорт "Одеса", -написав Р.Форостяк.

За словами Р.Форостяка, наразі в аеропорт, до літака А320, що тільки-но здійснив вдалу посадку, вирушили підрозділ вибохутохнічного управління ГУНП Поліція Одеської області для огляду підозрілого предмету.

Через деякий час вже буде зрозуміло чи були підстави для тривоги.