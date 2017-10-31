В Одессе совершил экстренную посадку самолет, следовавший из России в Турцию

"На международных авиарейсах турецкой авиакомпании, следовавший из Домодедово (Москва) в Турцию возникла нештатная ситуация: один из пассажиров пожаловался на состояние здоровья, а именно: на расстройство желудка, и долгое время находился в помещении туалета. Экипаж учитывая подозрительные действия пассажира, провел детальный обзор туалетной кабины и обнаружил в помещении скрытую подозрительную сумку. Находка заставила экипаж прибегнуть к решению совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме, им оказался Международный аэропорт "Одесса", -написал Р.Форостяк.

По словам Р.Форостяка, сейчас в аэропорт, к самолету А320 только совершил удачную посадку, отправились подразделение вибохутохничного управления ГУНП Полиция Одесской области для осмотра подозрительного предмета.

Через некоторое время уже будет понятно были основания для тревоги.