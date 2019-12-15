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В Одесі з офісу винесли сейф з мільйоном

В Одесі з офісу винесли сейф з мільйоном

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Одесі з офісу винесли сейф з грошима на суму понад мільйон гривень. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

Подія сталася вчора, 14 грудня.

Невстановлені особи проникли до офісу підприємства, яке займається продажем сантехніки. З офісу зловмисники винесли сейф з грошима на загальну суму понад мільйон гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст. 185 КК України "Крадіжка").

Нагадаємо, на Київщині невідомі викрали з підприємства сейф.

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