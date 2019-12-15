В Одесі з офісу винесли сейф з мільйоном
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В Одесі з офісу винесли сейф з грошима на суму понад мільйон гривень. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Подія сталася вчора, 14 грудня.
Невстановлені особи проникли до офісу підприємства, яке займається продажем сантехніки. З офісу зловмисники винесли сейф з грошима на загальну суму понад мільйон гривень.
За даним фактом розпочато досудове розслідування (ст. 185 КК України "Крадіжка").
Нагадаємо, на Київщині невідомі викрали з підприємства сейф.