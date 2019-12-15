В Одессе из офиса вынесли сейф с миллионом
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Одессе из офиса вынесли сейф с деньгами на сумму более миллиона гривен. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Происшествие произошло вчера, 14 декабря.
Неустановленные лица проникли в офис предприятия, которое занимается продажей сантехники. Из офиса злоумышленники вынесли сейф с деньгами на общую сумму более миллиона гривен.
По данному факту начато досудебное расследование (ст. 185 УК Украины "Кража").
Напомним, в Киевской области неизвестные похитили с предприятия сейф.