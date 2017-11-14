В Одесі у приватному будинку виявили тіла чоловіка та жінки
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Правоохоронці Одеси з’ясовують обставини загибелі чоловіка та жінки, яких виявили мертвими у власному будинку. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУНП в Одеській області.
“До поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що в будинку у провулку Трудовому, 7 виявлено тіла двох осіб: чоловіка та жінки”, — зазначили у поліції.
Наразі на місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини смерті.
Попередньо встановлено, що на тілі відсутні ознаки насильницької смерті. У будинку відчутний запах газу. Ймовірно, причиною смерті могло стати отруєння чадним газом.
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