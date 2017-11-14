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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 27240 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 61203 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 80445 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 86134 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 67001 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 100960 просмотра

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В Одессе в частном доме обнаружили тела мужчины и женщины

В Одессе в частном доме обнаружили тела мужчины и женщины

Киев  •  УНН

 • 10364 просмотра

ОДЕССА-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правоохранители Одессы выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины, которых обнаружили мертвыми в собственном доме. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.

"В полицию поступило сообщение от женщины о том, что в доме в переулке Трудовом, 7 обнаружены тела двух человек: мужчины и женщины", - отметили в полиции.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства смерти.

Предварительно установлено, что на теле отсутствуют признаки насильственной смерти. В доме ощутимый запах газа. Вероятно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.

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