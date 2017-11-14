В Одессе в частном доме обнаружили тела мужчины и женщины
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Правоохранители Одессы выясняют обстоятельства гибели мужчины и женщины, которых обнаружили мертвыми в собственном доме. Об этом корреспонденту УНН сообщили в отделе коммуникаций ГУНП в Одесской области.
"В полицию поступило сообщение от женщины о том, что в доме в переулке Трудовом, 7 обнаружены тела двух человек: мужчины и женщины", - отметили в полиции.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители, которые выясняют все обстоятельства смерти.
Предварительно установлено, что на теле отсутствуют признаки насильственной смерти. В доме ощутимый запах газа. Вероятно, причиной смерти могло стать отравление угарным газом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харьковской области в отделении полиции по неизвестным причинам умер человек