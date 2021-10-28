В Одесі розробили правила для пересування електросамокатів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Загальні правила користування електросамокатами та іншими індивідуальними електричними засобами пересування затвердив 28 жовтня виконком Одеської міськради, передає УНН.
Згідно з новими правилами, зоною, забороненою для такого транспорту, є Траса здоров’я. У решті місць у місті пересуватися на електросамокатах можна, але з різною швидкістю.
Обмеження у 12 км/год встановлене для Аркадійської алеї, Міського саду, дендропарку Перемоги, парків Шевченка, Горького, Космонавтів, “Юність”, Преображенського, Грецького, Стамбульського, для скверів — Старосінного, Старобазарного, Мечникова.
Крім того, обмеження в 12 км/год встановлено для Приморського бульвару та бульвару Жванецького. В інших частинах міста швидкість руху індивідуального електротранспорту не повинна перевищувати 20 км/година.
Нові правила є обов’язковими для користувачів приватних засобів пересування, так і прокатних електросамокатів.