В Одессе разработали правила для передвижения электросамокатов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Общие правила пользования электросамокатами и других индивидуальных электрических средств передвижения утвердил 28 октября исполком Одесского горсовета, передает УНН.
Согласно новым правилам, зоной, запрещенной для такого транспорта, является Трасса здоровья. Во всех остальных местах в городе передвигаться на электросамокатах можно, но с разной скоростью.
Ограничение в 12 км/ч установлено для Аркадийской аллеи, Городского сада, дендропарка Победы, парков Шевченко, Горького, Космонавтов, “Юность”, Преображенского, Греческого, Стамбульского, для скверов — Старосенного, Старобазарного, Мечникова.
Кроме того, ограничение в 12 км/ч установлено для Приморского бульвара и бульвара Жванецкого. В других частях города скорость движения индивидуального электротранспорта не должна превышать 20 км/час.
Новые правила являются обязательными для пользователей как частных средств передвижения, так и прокатных электросамокатов.