В Одессе разработали правила для передвижения электросамокатов

Согласно новым правилам, зоной, запрещенной для такого транспорта, является Трасса здоровья. Во всех остальных местах в городе передвигаться на электросамокатах можно, но с разной скоростью.

Ограничение в 12 км/ч установлено для Аркадийской аллеи, Городского сада, дендропарка Победы, парков Шевченко, Горького, Космонавтов, “Юность”, Преображенского, Греческого, Стамбульского, для скверов — Старосенного, Старобазарного, Мечникова.

Кроме того, ограничение в 12 км/ч установлено для Приморского бульвара и бульвара Жванецкого. В других частях города скорость движения индивидуального электротранспорта не должна превышать 20 км/час.

Новые правила являются обязательными для пользователей как частных средств передвижения, так и прокатных электросамокатов.