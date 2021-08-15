В Одесі розпочався 12-й міжнародний кінофестиваль
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Напередодні, 14 серпня, стартував 12-ий Одеський міжнародний кінофестиваль, пише УНН.
Кінофорум почався на Театральній площі, де по червоній доріжці пройшлися учасники та гості кінофоруму. Церемонія відкриття пройшла в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Ведучими відкриття стали Яніна Соколова та Олег Панюта.
У нинішньому році кінофестиваль приурочений до 30-річчя незалежності України з фокусом на національне кіно. Конкурсна програма цьогорічного кінофестивалю представлена тільки національними прем'єрами.
Окрім того, в позаконкурсних показах гостей форуму чекають стрічки, прем'єрний показ яких відбувся в нинішньому році в Каннах і Берліні і на інших майданчиках.
Гран-прі фестивалю становитиме 55 тис. грн, нагороди за кращий повнометражний фільм, кращу короткометражку і кращу режисерську роботу - по 30 тис. грн. Кращий актор (актриса) - 25 тис. грн.
Кінофестиваль триватиме до 21 серпня. Закриття ОМКФ вперше пройде під відкритим небом - на Потьомкінських сходах. Фільмом-закриттям стане стрічка Чарлі Чапліна "Малюк".