В Одесі розпочався 12-й міжнародний кінофестиваль

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Напередодні, 14 серпня, стартував 12-ий Одеський міжнародний кінофестиваль, пише УНН.

Кінофорум почався на Театральній площі, де по червоній доріжці пройшлися учасники та гості кінофоруму. Церемонія відкриття пройшла в Одеському національному академічному театрі опери та балету. Ведучими відкриття стали Яніна Соколова та Олег Панюта.

У нинішньому році кінофестиваль приурочений до 30-річчя незалежності України з фокусом на національне кіно. Конкурсна програма цьогорічного кінофестивалю представлена тільки національними прем'єрами.

Окрім того, в позаконкурсних показах гостей форуму чекають стрічки, прем'єрний показ яких відбувся в нинішньому році в Каннах і Берліні і на інших майданчиках.

Гран-прі фестивалю становитиме 55 тис. грн, нагороди за кращий повнометражний фільм, кращу короткометражку і кращу режисерську роботу - по 30 тис. грн. Кращий актор (актриса) - 25 тис. грн.

Кінофестиваль триватиме до 21 серпня. Закриття ОМКФ вперше пройде під відкритим небом - на Потьомкінських сходах. Фільмом-закриттям стане стрічка Чарлі Чапліна "Малюк".

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