В Одесі невідомий замінував Російське консульство
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 18 березня. УНН. В Одесі невідомий зателефонував до поліціі та повідомив про замінування консульства Російськоі Федераціі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес- службі ГУНП в Одеській області.
"Інформація про замінування надійшла о 8:20. На місце події одразу виїхали спеціалісти-вибухотехніки. Працівників установи евакуйовано. Проводиться перевірка", - зазначили у поліціі.
Нагадаємо, у день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.