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В Одесі невідомий замінував Російське консульство

Київ • УНН

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ОДЕСА-КИЇВ. 18 березня. УНН. В Одесі невідомий зателефонував до поліціі та повідомив про замінування консульства Російськоі Федераціі. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес- службі ГУНП в Одеській області.

"Інформація про замінування надійшла о 8:20. На місце події одразу виїхали спеціалісти-вибухотехніки. Працівників установи евакуйовано. Проводиться перевірка", - зазначили у поліціі.

Нагадаємо, у день проведення виборів президента Російської Федерації, 18 березня, росіян не пустять до дипломатичних установ Росії на території України, крім тих, хто має дипломатичні паспорти.

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