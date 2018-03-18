В Одессе неизвестный заминировал Российское консульство
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 18 марта. УНН. В Одессе неизвестный позвонил в полицию и сообщил о заминировании консульства росийской Федерации. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
"Информация о заминировании поступила в 8:20. На место происшествия сразу выехали специалисты-взрывотехники. Работников учреждения эвакуированы. Проводится проверка", - отметили в полиции.
Напомним, в день проведения выборов Президента Российской Федерации, 18 марта, россиян не пустят в дипломатические учреждения России на территории Украины, кроме тех, кто имеет дипломатические паспорта.