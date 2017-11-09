В Одесі горів кондитерський цех

Повідомлення про пожежу надійшло до служби порятунку “101” о 13:05.

“О 13:22 на місце виклику прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та встановили,що горить одноповерхова будівля, є загроза розповсюдження вогню на сусідні двоповерхові складські приміщення. Підтверджено підвищений номеру виклику „РАНГ 2“. Завдяки професійним та оперативним діям рятувальників вдалось не допустити розповсюдження вогню на інші будівлі”, — повідомили у ДСНС.

О 13:46 рятувальники локалізували пожежу. О 14:33 пожежу було ліквідовано на площі 500 м.кв. До гасіння пожежі залучалось 10 одиниць пожежно-рятувальної техніки та 42 чоловіка особового складу.

Внаслідок пожежі ніхто не постраждав.

Причина загоряння встановлюється.

Нагадаємо, 8 листопада у центрі Києва сталася пожежа у ресторані.