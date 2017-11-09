В Одессе горел кондитерский цех

Сообщение о пожаре поступило в службу спасения “101” в 13:05.

“В 13:22 на место вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения и установили, что горит одноэтажное здание, есть угроза распространения огня на соседние двухэтажные складские помещения. Подтвержден повышенный номер вызова „РАНГ 2“. Благодаря профессиональным и оперативным действиям спасателей удалось не допустить распространения огня на другие здания”, — сообщили в ГСЧС.

В 13:46 спасатели локализировали пожар. В 14:33 пожар был ликвидирован на площади 500 м.кв. К тушению пожара привлекалось 10 единиц пожарно-спасательной техники и 42 человека личного состава.

В результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, 8 ноября в центре Киева произошел пожар в ресторане.