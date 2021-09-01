В Одесі фіксують нестачу викладацького складу у школах

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17 березня, 19:38 • 103309 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 132015 перегляди

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17 березня, 12:39 • 158659 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 164458 перегляди

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17 березня, 09:17 • 180901 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Одесі спостерігається велика нестача педагогів. Зараз відкрито 450 вакансій. Потрібні соціальні педагоги, вчителі інформатики та практичні психологи. Про це повідомила директор Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневіч на брифінгу.

Деталі

За даними Департаменту, в Одесі налічується 16 500 педагогів.

Цього року до навчальних закладів Одеси прийшли 54 молодих фахівця. За словами Буйневіч, для міста — це величезна проблема, адже мінімальна заробітна плата молодого спеціаліста становить 4859 гривень. Однак для педагогів вищої категорії вона лише трохи вище — 6500 гривень.

Буйневіч зазначила, що з грудня 2021 року вчителям піднімуть ставки, однак на велике зростання очікувати не варто, — учитель вищої категорії отримуватиме 7 тис. гривень.

Українські Національні Новини

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