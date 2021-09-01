В Одесі фіксують нестачу викладацького складу у школах
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. В Одесі спостерігається велика нестача педагогів. Зараз відкрито 450 вакансій. Потрібні соціальні педагоги, вчителі інформатики та практичні психологи. Про це повідомила директор Департаменту освіти Одеської міської ради Олена Буйневіч на брифінгу.
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За даними Департаменту, в Одесі налічується 16 500 педагогів.
Цього року до навчальних закладів Одеси прийшли 54 молодих фахівця. За словами Буйневіч, для міста — це величезна проблема, адже мінімальна заробітна плата молодого спеціаліста становить 4859 гривень. Однак для педагогів вищої категорії вона лише трохи вище — 6500 гривень.
Буйневіч зазначила, що з грудня 2021 року вчителям піднімуть ставки, однак на велике зростання очікувати не варто, — учитель вищої категорії отримуватиме 7 тис. гривень.