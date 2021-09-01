В Одессе фиксируют нехватку преподавательского состава в школах
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Одессе наблюдается большая нехватка педагогов. Сейчас открыто 450 вакансий. Требуются социальные педагоги, учителя информатики и практические психологи. Об этом сообщила директор Департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич на брифинге.
Детали
По данным Департамента, в Одессе насчитывается 16 500 педагогов.
В этом году в учебные заведения Одессы пришли 54 молодых специалиста. По словам Буйневич, для города — это огромная проблема, ведь минимальная заработная плата молодого специалиста составляет 4859 гривен. Однако для педагогов высшей категории она лишь немного выше — 6500 гривен.
Буйневич отметила, что с декабря 2021 учителям поднимут ставки, однако на большой рост ожидать не стоит, — учитель высшей категории будет получать 7 тыс. гривен.