В Одесі екстрено сів літак, який летів у Барселону
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Сьогодні вранці в аеропорту Одеси екстрено сів чартерний літак перевізника Yanair рейсом Одеса-Барселона. Про це у коментарі УНН повідомив представник компанії-перевізника.
"Рейс мав вилітати з Одеси. Він злетів, однак повернувся назад. На борту перебували близько 100 пасажирів", – йдеться в повідомленні.
Як зазначив представник, пасажири літака з Одеси поїхали додому, а гостей міста розмістили в готелі, їм надали харчування, і наразі вони очікують на інформацію. Перевізник готується відправити пасажирів до Барселони.
Від коментарів щодо причин екстреної посадки авіалайнера в компанії утрималися.
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Нагадаємо, в Ірландії здійснив екстрену посадку літак авіакомпанії United Airlines з 214 пасажирами на борту через записку про закладену в повітряному судні бомбу.