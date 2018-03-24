В Одесі автівка врізалася у стовп і перекинулася: є загиблі
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 24 березня. УНН. Сьогодні в Одесі в результаті смертельної ДТП загинуло двоє людей. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі патрульної поліції Одеської області.
"Аварія сталася на вул. Д.Донського. Водій автомобіля Toyota не впорався із керуванням, врізався в бетонну опору, внаслідок чого автомобіль перекинувся", - йдеться у повідомленні.
В результаті ДТП загинуло двоє пасажирів-чоловіків віком до 30 років. Водія Toyota доставлено до лікарні. Наразі на місці події працюють правоохоронці, які з’ясовують всі обставини ДТП.
Нагадаємо, у Харкові вантажівка зіткнулася одразу з п'ятьма автомобілями.
Також УНН повідомляв, що у центрі Харкова спалахнула пожежа в туристичному автобусі.