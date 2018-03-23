В Одесі 19-річний парубок скоїв самогубство, вистреливши в голову
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 23 березня. УНН. Сьогодні на схилах поблизу Французького бульвару було знайдене тіло 19-річного хлопця з вогнепальним пораненням у голову. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікацій ГУ НП в Одеській області.
Під час огляду місця події поряд з тілом правоохоронці виявили зброю, схожу на перероблений сигнальний пістолет.
"Відомості за вказаним фактом внесені до ЄРДР за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство). Поліцейські встановлюють обставини події. Для з'ясування причини смерті зброя та тіло загиблого направлені на експертизу",- йдеться у повідомленні.
Попередня причина смерті – самогубство.
Нагадаємо, у Київській області чоловік вбив свою дружину ножем, а потім намагався покінчити життя самогубством, порізавши собі вени.