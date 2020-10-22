В Обухові горів ангар з простроченими медикаментами і автогумою

“22 жовтня о 13:25 у мысты Обухів по вул. Промислова, 24 а, на території підприємства “Парком екосервіс” у металевому ангарі, де зберігались прострочені медикаменти, автогума та сміття, виникла пожежа на площі 150 кв. м. О 14:36 пожежу локалізовано, о 15:32 — ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Вогнеборці не допустили розповсюдження вогню на прибудований склад площею 600 кв. м.

До гасіння залучалося 42 рятувальники та 9 одиниць техніки ДСНС.

Нагадаємо, у місті Мукачево, що в Закарпатській області, загорівся дах лижної фабрики зі складським приміщенням.