В Норвегії затримали росіянина за незаконне зберігання вибухівки
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Поліція Осло затримала 30-річного громадянина Росії, вихідця з Чечні, підозрюваного в зберіганні вибухівки. Про це з посиланням на норвезьку газету Dagbladet повідомляє DW, передає УНН.
Слідчий Грет Льен Метлід розповів виданню, що підозрюваного допитували кілька годин, і сторона звинувачення вимагатиме взяти його під варту.
Росіянин був затриманий в районі Розенхоф, куди поліція приїхала 19 квітня після повідомлення про те, що був поранений чоловік. Після прибуття на місце правоохоронці отримали інформацію, що в квартирі можуть знаходитися вибухові речовини.
На час обшуків мешканці будинку були евакуйовані, в результаті експерти виявили підозрілий об'єкт. Крім чеченця в квартирі перебували ще дві людини, які проходять у справі свідками. За словами слідчого, затриманий кілька років проживає на сході Норвегії, а в столицю приїхав в гості.
Як повідомляв УНН, правоохоронці вилучили у жителя Олександрії арсенал набоїв та вибухівки, який порушник зберігав на горищі власного дому.