В Норвегии задержали россиянина за незаконное хранение взрывчатки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Полиция Осло задержала 30-летнего гражданина России, выходца из Чечни, подозреваемого в хранении взрывчатки. Об этом со ссылкой на норвежскую газету Dagbladet сообщает DW, передает УНН.
Следователь Грет Льен Метлид рассказал, что подозреваемого допрашивали несколько часов, и сторона обвинения потребует взять его под стражу.
Россиянин был задержан в районе Розенхоф, куда полиция приехала 19 апреля, после сообщения о том, что был ранен мужчина. По прибытии на место правоохранители получили информацию, что в квартире могут находиться взрывчатые вещества.
На время обысков жители дома были эвакуированы, в результате эксперты обнаружили подозрительный объект. Кроме чеченца в квартире находились еще два человека, которые проходят по делу свидетелями. По словам следователя, задержанный несколько лет проживает на востоке Норвегии, а в столицу приехал в гости.
Как сообщал УНН, правоохранители изъяли у жителя Александрии арсенал боеприпасов и взрывчатки, нарушитель хранил на чердаке собственного дома.