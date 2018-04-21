В Норвегии задержали россиянина за незаконное хранение взрывчатки

Следователь Грет Льен Метлид рассказал, что подозреваемого допрашивали несколько часов, и сторона обвинения потребует взять его под стражу.

Россиянин был задержан в районе Розенхоф, куда полиция приехала 19 апреля, после сообщения о том, что был ранен мужчина. По прибытии на место правоохранители получили информацию, что в квартире могут находиться взрывчатые вещества.

На время обысков жители дома были эвакуированы, в результате эксперты обнаружили подозрительный объект. Кроме чеченца в квартире находились еще два человека, которые проходят по делу свидетелями. По словам следователя, задержанный несколько лет проживает на востоке Норвегии, а в столицу приехал в гости.

Как сообщал УНН, правоохранители изъяли у жителя Александрии арсенал боеприпасов и взрывчатки, нарушитель хранил на чердаке собственного дома.